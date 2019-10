Nach vielen Monaten sind die Johannis- und die Rendsburger Straße wieder freigegeben worden. Die Baufirma Krebs & Suhr hat am Freitagvormittag die Baustelle geräumt. Noch nicht alle Autofahrer haben sich daran gewöhnt: Einige fahren immer noch in den Gegenverkehr unter der Bahnunterführung.

Fernwärme-Baustelle - Straßen am Bahnhof in Neumünster frei

Von Thorsten Geil