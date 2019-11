Der Auftakt der neuen Klangteppich-Reihe in Neumünster sorgte am Wochenende für rundum strahlende Gesichtern. Von der ersten Sekunde an begeisterte das Duo Tatjana Großkopf und Thies Thode das Publikum im Hause stüben fuß & schuh, eine Preisverleihung erfreute zusätzlich die Veranstalter.