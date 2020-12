Im Feuerwehrauto fuhren drei Kameraden der Einfelder Wehr gestern vor dem Haus von Jens Stäcker in Neumünster vor. In Uniform mit farblich passendem Mund-Nase-Schutz überreichten sie Stäcker ein in einem Feuerlöscher verborgenes Präsent zum Abschied in den Ruhestand.