Der Literaturschal, eine Lesungsreihe des Vereins Nähmaschine, holt im Februar und März an 13 Terminen Autoren sowie ausgebildete Vorleser in unterschiedliche Inhabergeführte Geschäfte der Stadt. 2020 steht der Literaturschal unter dem Motto der Zahl 19, angelehnt an die 19 Grundgesetze.