Aktuell sind etwa 80 Einsatzkräfte im Einsatz, um einen Großbrand in einer Gastwirtschaft in Aukrug zu bekämpfen. Laut Feuerwehr steht ein ehemaliges Herrenhaus an der Bundesstraße 430 vollständig in Flammen. Die Löscharbeiten werden durch eingelagerte Jagdmunition im Gebäude erschwert.