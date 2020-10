Beim Großbrand einer Gastwirtschaft in Aukrug laufen am Nachmittag die Nachlöscharbeiten. Laut Feuerwehr konnte ein Großteil des ehemaligen Herrenhauses an der Bundesstraße 430 gerettet werden. Über die Entstehung des Brandes sowie über die Schadenshöhe kann noch keine Auskunft gegeben werden.