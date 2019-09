Fin Dawson gewinnen Bandcontest

Neumünster

Strahlende Gesichter bei Fin Dawson, die Akustikrocker überzeugten die Jury mit einem stimmigen Gesamtpaket und bekamen auch die meisten Publikumsstimmen. In den 30 Minuten Spielzeit, die jede der vier Bands hatte, glänzten Gitarrist Torben, Bassist Phil und Drummer Matze mit tightem Zusammenspiel, veredelt durch die bärige Stimme von Marcus, der auch die zweite Gitarre spielt. Die beiden Gitarristen haben schon früher als Duett zusammen gespielt, doch „wir hatten das Gefühl, dass uns etwas fehlte“, meinte Marcus nach dem Auftritt. Nicht nur für Bassist Phil war „das unser bisher bester Auftritt. Wir haben den ganzen Sommer geprobt, das hat sich gelohnt.“

Amerikanisch geprägt

Mit amerikanisch geprägtem, bisweilen staubigem Southern-Akustikrock und vor allem kompromissloser Publikumsanimation hatte sich der Vierer zuvor in die Herzen der diesmal nicht so gut besuchten Veranstaltung gespielt. Umso beachtlicher, als dass die Band erst 10 Monate zusammen ist. Marcus‘ Stimme gemahnt hier an Eddie Vedder oder Bruce Springsteen, da an Tom Fogerty oder Brian Fallon von The Gaslight Anthem. „Hangover Song“, „Jokers And Heroes“ oder die Ballade „Voices Of The Fallen“ sind auch auf der EP „First Impact“ auf den einschlägigen Streaming-Portalen zu finden.

Beim Bundesfinale am 9. November erwartet die Band ein Wochenende mit Coachings, Videoproduktion, das Erstellen eines Press-Kits und natürlich ein Auftritt vor großer Kulisse mit der Chance auf eine komplette Albumproduktion.

Band aus Kiel ist punkig

Einen Sonderpreis der vierköpfigen Jury aus Musikern, Tourneemanagern und Songwriting-Experten heimste die Punkband Fetty Bord aus Fockbek ein: Eine Single-Produktion in einem professionellen Studio. Die zwangsweise zum Trio geschrumpfte Band (Gitarrist Lars musste den Bass übernehmen) gab dennoch alles; Sänger/Gitarrist Torge sang und spielte authentisch laut und dreckig, Drummer Jan ließ das Punk-Uhrwerk präzise laufen.

Punkig und bisweilen auch funkig spielten Saturday Superhero aus Kiel ein Set, das mit Songs wie „Music“ durchaus Talent für komplexe Arrangements und rundes Songwriting bewies. Frontsau Danjar gab alles, um den Fünfer nach vorn zu bringen.

Duo Moon Lama setzt auf elektronische Beats

In eine ganz andere stilistische Richtung ging der Auftritt von Moon Lama: Das Duo setzte auf Wave und Postpunk-Gitarren-Sound mit elektronischen Beats und einer wundervollen Stimme von Sängerin Lana. Das ging gut ins Ohr und hat sicherlich Potential, wenn die beiden Studenten, die vor vier Jahren aus Weißrussland nach Kiel kamen, an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten. Alles in allem wieder eine „gelungene Veranstaltung, auch durch die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Neumünster“, wie Hauptorganisator Stefan Schmidt von InSound konstatierte.