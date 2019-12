Modehaus beschert drei Institutionen

Neumünster

„Eine Anerkennung und Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit. Die zu unterstützen, die im Kleinen wirken und etwas anschieben, das sonst nicht möglich wäre, ist unsere gesellschaftliche Verantwortung“, führte Nortex-Geschäftsführer Kai Först aus. Die krumme Summe kommt zustande, weil Nortex 82 Jahre existiert, nahezu 60 Jahre davon in Neumünster.

Das Autonome Frauenhaus hat 21 Plätze für Frauen und Kinder

2761 Euro erhielt das Autonome Frauenhaus Neumünster. „Es ist eine exorbitante Summe für uns. Ich freue mich insbesondere darüber, dass wir nicht fragen mussten, sondern jemand an uns gedacht hat“, sagte Eilika Degenhardt. Das Frauenhaus in Neumünster verfügt über 21 Plätze für Frauen mit ihren Kindern verteilt auf neun Zimmer. Deutlich zu wenig, wie sie weiter berichtete. „Die Plätze sind dauerhaft belegt. In ganz Schleswig-Holstein gibt es etwa 350 Frauenhaus-Plätze. Wir benötigen mindestens die doppelte Anzahl.“ Mit der Spende schafft die Einrichtung neue Matratzen an. „Außerdem möchten wir den Kindern, die bei uns untergekommen sind und oft Schlimmes erlebt haben, außerhalb des Hauses eine schöne Zeit ermöglichen mit kleinen Ausflügen ins Kino oder auf den Weihnachtsmarkt“, so Degenhardt weiter.

Café Jerusalem möchte Hemmschwellen abbauen

Ebenfalls 2761 Euro erhielt das Café Jerusalem. „Das ist eine hohe Auszeichnung für unsere Einrichtung und insbesondere für die Ehrenamtlichen, die im Café wirken“, bedankte sich Hans-Christian Hübscher, ehemaliger Pastor der Lutherkirche. „Wir geben 60 Essen am Tag aus. Zurzeit überlegen wir, ob es sinnvoller ist, mittags zu schließen und stattdessen abends zu öffnen“, erzählte Hübscher von der stetigen Entwicklung der Einrichtung. Er wünsche sich, dass mehr Neumünsteraner ihre Hemmschwelle überwinden und „einfach mal ins Café kommen, wenn sie Appetit auf einen Kaffee haben.“

Badminton-Sparte von Blau-Weiß setzt auf Nachwuchs

2760 Euro erhielt weiterhin die Badminton-Sparte des Blau-Weiß Wittorf. „Wir holen die Kinder frühzeitig ab und führen sie zum Spitzensport“, erzählte Vereinsvorsitzender Stefan Graf. Die Spendensumme investiert der Verein unter anderem in neue Ausrüstung. „Wir haben einen erheblichen Bedarf an Federbällen, die während des Spiels gerne mal kaputtgehen“, verriet Petra Andersen aus dem Vorstand. Auch Reisekosten der Sportler zu bundesweiten Turnieren möchte der Verein mit dieser Summe kompensieren. Zwei Bundesligaspiele müssen die Neumünsteraner in diesem Jahr noch absolvieren. „Wir brennen für unseren Sport!“, betonte Petra Andersen.

