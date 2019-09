Neumünster

Am Morgen des 6. September 1989 begrüßte Harald Salzmann als erster Klassenlehrer 19 Erstklässler und ihre Familien, damals noch in den provisorischen Räumen an der Schwabenstraße. Heute findet man die Freie Waldorfschule Neumünster auf dem großzügigen Gelände am Roschdohler Weg in Einfeld mit einem bes...