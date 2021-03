Neumünster

Der Landeswettbewerb "Formel 1 in der Schule" war für Neumünsteraner Schülerinnen und Schüler ein voller Erfolg. Bei den über 14-Jährigen gingen auch die Plätze zwei (Alexander-von-Humboldt-Schule, Team „Vicito“) und drei (Klaus-Groth-Schule, Team „Nyom“) an Neumünsteraner Schulen. „Ich wusste, dass das Team stark ist. Sie haben ein Jahr intensiv gearbeitet. Aber es ist natürlich auch schwer, die Konkurrenz einzuschätzen“, sagte Sven Schmidt, Oberstufenkoordinator und begleitender Lehrer für den Formel 1-Wettbewerb an der Alexander-von-Humboldt-Schule, nach dem Erfolg von "Velocity Inspired Mission" und der Siegerehrung, die wie der Wettbewerb in diesem Jahr virtuell stattfand.

Starkes Gesamtergebnis für Alexander-von-Humboldt-Schule

Ganz besonders freute sich Schmidt über das Gesamtergebnis der Neumünsteraner Schul-Teams. Denn mit „Dark Roadrunner“ und „Furious Hawks“ landeten zwei weitere Teams des Gymnasiums auf Platz vier und fünf. Eine starke Platzierung für die Schülerinnen und Schüler aus dem 9. Jahrgang, die erstmals am Wettbewerb im Bereich Ü14 teilgenommen hatten. "Natürlich toll, dass sie das geschafft haben. Wir hoffen, dass einige dabei bleiben", sagte Schmidt. Insgesamt waren 22 Teams beim Landeswettbewerb am Start gewesen.

Zunächst kommt das Ziel Abitur - dann die Deutsche Meisterschaft

Für Jarmo, Hannah, Nis, Simon Fridtjof und Nick, die im vergangenen Jahr Rang drei erreichten, bedeutete der erste Platz die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Juni – wahrscheinlich wieder als virtuelle Veranstaltung. Eine Zielsetzung gebe es jetzt noch nicht. „Das Ziel ist jetzt zunächst das Abitur“, sagte der Oberstufenkoordinator.