Am Montag hatte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) überraschend mitgeteilt, dass Neumünster nun doch als achtes Modellprojekt im Sport an den Start gehen kann. Zunächst hatte Neumünster eine Absage bekommen, weil die Corona-Inzidenz rund um den Stichtag zu hoch gewesen war. Das hatte die Bewerbung der Vereine SV Tungendorf, SC Gut Heil Neumünster und PSV Union Neumünster im letzten Moment ausgebremst.

Mittlerweile hat die Inzidenz in Neumünster sich auf einem deutlich niedrigeren Niveau eingependelt (Mittwoch: 55,6), und so konnte Neumünster nachrücken.

Der SC Gut Heil darf mit seiner Gruppe „Rote Hosen“ Akrobatik und Turnen machen und plant das auf seinem Vereinsgelände an der Schillerstraße. 22 Sportler und Trainer dürfen mitmachen. Der SVT geht mit seiner C2-Jugendfußballmannschaft ins Training auf die eigenen Sportplätze am Süderdorfkamp und darf ebenfalls eine 22-köpfige Trainingsgruppe dafür bilden. Die Schwimmtruppe des PSV Union darf nur zehn Personen umfassen, weil es im Bad am Stadtwald trainieren wird.

Das Bad ist zwar für das Publikum immer noch geschlossen, aber die Kaderschwimmer der Stadt trainieren dort schon länger mit einer Sondergenehmigung. Die bekommen die PSV-Sportler dann auch.

Nur eine Infektion kann das Projekt sofort beenden

Bedingung ist in allen drei Teilprojekten ein negativer Corona-Test vor jeder einzelnen Einheit. Das geht per Selbsttest vor Ort oder mit einer Bescheinigung aus einem Testzentrum. Die Beteiligten dürfen nicht ausgetauscht werden, und die Kontaktdaten müssen natürlich ebenfalls erfasst werden. Der KSV will dabei auf die Smartphone-App Luca setzen. Bei minderjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind vor dem Start Einverständniserklärungen der Eltern vorzulegen. Das Modellprojekt läuft über vier Wochen.

Am Donnerstag, 29. April, beraten die Vereine mit Vertretern der Stadt und dem wissenschaftlichen Begleiter Prof. Dr. Jens Flatau die Details und den Starttermin. Ute Freund: „Wir lassen uns lieber einen Tag mehr Vorbereitungszeit und machen es gründlich. Wir tun alles dafür, um ein gutes Modellprojekt auf die Beine zu stellen – auch für alle anderen Sportvereine. Ich bin davon überzeugt, dass der Sport nicht ein Teil des Corona-Problems ist, sondern ein Teil der Lösung.“ Alle Beteiligten müssten aber auch wissen, dass bei nur einer Corona-Infektion im Kreis der Teilnehmer sofort alles vorbei sein kann – und ebenfalls, wenn die Inzidenz von Neumünster wieder für mehr als zwei Tage über 100 steigt.

Die Jungsozialisten in der SPD (Jusos) Neumünster haben die Aufnahme des Neumünsteraner Modellprojekts gelobt und bezeichneten die Entscheidung als überfällig. Sie fordern aber auch, dass die Schwimm-Startgemeinschaft Neumünster und der Schulschwimmsport unkompliziert mitgenommen werden sollen. „Das Recht auf Kinderschwimmen darf nicht an einem bürokratischen Akt scheitern“, teilten sie mit. Der PSV Union könne nicht allein für die Vermittlung der Schwimmkompetenzen sorgen; es sei einfach wichtig, dass Kinder das Schwimmen lernen, auch in Zeiten von Corona.