Unterstützung für Fridays for Future

Neumünster

Morgen, wenn in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN Gipfel des Jahres vorbereitet wird, findet der dritte globale Klimastreik statt. Weltweit werden Menschen auf die Straße gehen und für die Einhaltung des Paris-Abkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung demonstrieren. Allein in Deutschland sind 503 Demonstrationen angemeldet. Eine davon in Neumünster.

Organisatoren von Fridays for Future wollen alle Generationen mobilisieren

Da die Organisatoren von Fridays for Future ihren Aufruf unter #Allefürsklima explizit an allen Generationen richten, hat sich das Friedensforum Neumünster dem Appell angeschlossen. „Wir von der Friedensbewegung wollen mit unserer Forderung nach Beendigung aller Kriege, nach weltweiter Abrüstung und Verwendung der frei werdenden Mittel für den Schutz von Klima und Umwelt unseren Beitrag zur Rettung des Planeten leisten“, sagte Christof Ostheimer. Auch die Attac Gruppe Neumünster, das Bündnis gegen Rechts, die Aktion Jugendzentrum (AJZ) und die beiden Gewerkschaften Verdi Bezirk Südholstein und die IG Metall Kiel/ Neumünster haben ihre Mitglieder aufgefordert, sich an der Klimaschutz-Demonstration zu beteiligen.

Parteien haben ihre Mitglieder zur Teilnahme aufgefordert

Der CDU-Kreisverband Neumünster stellt seinen Mitgliedern eine Teilnahme am Streik frei und verweist auf seinen Ende Juni gestellten „Antrag für konsequente Klimaschutzpolitik für den Bundesparteitag“, nach dem „die notwendige fast vollständige Reduzierung der CO2-Emissionen innerhalb der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre erfolgen soll.“

„Wir haben unsere Mitglieder zur Teilnahme am Klimastreik aufgefordert“, sagte Sven Radestock von den Grünen. Gleiches gilt für die SPD und die Fraktion Die Linke.

Kirche unterstützt die demonstrierenden Schüler

„Inhaltlich unterstützen wir das Anliegen der Klimaschützer voll und ganz“, sagte Propst Stefan Block. Erst im April habe der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) zum Einsatz für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen aufgerufen und das Engagement der für den Schutz des Klimas demonstrierenden Schüler gelobt. „Arbeitsrechtlich versuchen wir unseren Mitarbeitern die Teilnahme an der Demonstration durch flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen. Von einem Aufruf zur Teilnahme haben wir abgesehen, da die Betreuung in den kirchlichen Kitas dann nicht gewährleistet wäre“, sagte der Propst.

Klimaschutzmanager der Stadt demonstriert mit

Auch die Stadtverwaltung Neumünster plant keinen gesonderten Aufruf zum Klimastreik und verweist auf die Gleitzeitregelung für die städtischen Mitarbeiter, die freitags ab 12 Uhr greift. In seiner Funktion als Klimaschutzmanager der Stadt wird Jonas Rönnefarth an der Demonstration teilnehmen. „Als Klimaschutzmanager der Stadt unterstütze ich den Klimastreik in Neumünster voll und ganz. Es ist wichtig, dass Menschen überall auf der Welt auf die Straße gehen, um sich für mehr Klimaschutz in ihrem Wohnort zu engagieren. Denn Klimaschutz findet vor allem lokal statt und geht jeden an“, sagte Rönnefarth.

Die Demonstrationsteilnehmer treffen sich um 11.40 Uhr auf dem Postparkplatz hinter dem Bahnhof. Von dort geht es dann auch um „5 vor 12“ über den Ring in Richtung Rathaus und zurück zum Bahnhof. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 750 Teilnehmern. Die Veranstaltung endet gegen 14.30 Uhr.

