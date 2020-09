Als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen will das Friedensforum Neumünster an diesem Dienstag eine Mahnwache auf dem Großflecken abhalten. Von 17 bis 18 wollen die Aktivisten auf die Probleme der Menschen hinweisen, die aktuell vor Krieg, Gewalt oder Armut in ihrer Heimat geflohen sind.