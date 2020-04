Sonntagmittag auf dem Großflecken in Neumünster, wenige Passanten schlendern durchs Zentrum: Geschäfte konnten an diesem und können am nächsten Sonntag von 11 bis 17 Uhr laut der der Landesverordnung im Rahmen der Corona-Pandemie öffnen – fünf Läden machten mit. Die Holstengalerie war geschlossen.