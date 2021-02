An der Schwale in Neumünster kreischen ab Montag, 8. Februar, die Motorsägen. Auf dem Abschnitt von der Grünanlage Tivoli bis zur Helmoldstraße werden Bäume gefällt, kündigt die Stadt an. Ziel ist die Anlage eines durchgehenden Weges auf dem Abschnitt entlang des Flusslaufs.