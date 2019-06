Neumünster

Weil im Paketzentrum in Neumünster am frühen Freitagmorgen Gasgeruch gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr an. Diese evakuierten den Betrieb. Zwei Personen mussten dabei unter schwerem Atemschutz gesucht werden.

Bei den Messungen von Schadstoffen in der Luft konnte kein Gas nachgewiesen werden. Durch den Einsatz und die Evakuierung verzögerte sich die Belieferung des Zentrums. Um fünf Uhr wurde das Gebäude wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand.

Von RND/ Thomas Nyfeler