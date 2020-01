Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag

Neumünster

Um 17 Uhr findet zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zunächst ein ökumenischer Gottesdienst in der Vicelinkirche statt. Die Predigt hält Propst Stefan Block. Das besondere Gedenken, dass in jedem Jahr einer anderen Opfergruppe gewidmet ist, gilt in diesem Jahr den Gewerkschaftsmitgliedern, die durch die Nationalsozialisten inhaftiert und ermordet wurden.

"Ein Akt der Scham und der Buße"

„In jedem Jahr an den Holocaust zu erinnern, sollte für uns alle zum einen grundsätzlich ein Akt der Scham und der Buße sein – auch für uns als Kirchen", sagte Propst Block. In diesem Jahr stehen zusätzlich die Opfer unter Arbeitern im Fokus.

Kranzniederlegung am Rathaus Neumünster

Um 18.30 Uhr folgt dann eine Gedenkfeier im Foyer des Neuen Rathauses mit anschließender Kranzniederlegung im Innenhof des Rathauses. Die Gedenkrede hält Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.

"Ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit"

„Wir wollen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Krieg setzen. Ich hoffe, dass sich viele Menschen sowie Vereine und Verbände an der Gedenkfeier und dem Gottesdienst beteiligen“, sagte Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger.

Nach der Kranzniederlegung werden Mitglieder der Musikschule einige Widerstandslieder spielen, ehe die Ausstellung zum Thema im Rathaus eröffnet wird.

