Neumünster

Gefahrgutunfall in einem Logistikbetrieb an den Donaubogen in Neumünster: Der Fahrer eines Gabelstaplers hatte beim Bereitstellen von Natronlauge einen Container beschädigt, so dass Natronlauge auslaufen konnte.

Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Die Feuerwehr sorgte für das Binden und die Aufnahme der Lauge.

