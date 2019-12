Wer an Heiligabend nicht allein sein möchte, hat gleich zwei Angebote der Kirchen, um in Gemeinschaft zu sein. Die traditionelle Feier der Neumünsteraner Kirchengemeinden findet in diesem Jahr von 18 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der Vicelinkirche (Hinter der Kirche 10) statt.