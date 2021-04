Neumünster

Die kleinen Skulpturen sind hübsche Kunstwerke, aber eben auch ganz ordinäre Nistkästen. Die Performance-Künstlerin Birgit Ramsauer (Nürnberg, Berlin) installiert sie derzeit an exponierten Stellen im Park an der Hauptstraße. Fünf Tage lang hat sie daran in der berühmten Porzellan-Manufaktur Nymphenburg (München) gearbeitet. In Farben nach der Lehre von Johannes Itten markieren die Nistkästen an Gebäuden, Bäumen und Wasserläufen besondere Hörstationen. Damit startet das neue Soundprojekt „Skulpturenbrüter“.

Die Besucher können sich dazu eine App auf ihr Smartphone laden und beim Rundgang durch den Park jeden einzelnen Kasten ansteuern. „Damit wird ein poetisch-lyrischer Rundgang mit Texten zu Architektur, Natur, Wasser und Kunst gestartet“, erzählte die Stifterin Brigitte Gerisch.

Sie freut sich sehr auf dieses außergewöhnliche Soundprojekt und sagt: „Damit machen wir den Sprung in das digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts.“ Sie ist sehr gespannt, ob die Vögel das künstliche, von Ornithologen geprüfte Zuhause annehmen. Es gibt die Kästen in zwei Varianten, mit kleinem und etwas größerem Einflugloch.

Eines von mehreren Projekten im Jubiläumsjahr

Die Soundinstallation ist eine von mehreren Projekten im Jubiläumsjahr der Herbert-Gerisch-Stiftung und ein Vorgeschmack auf das, was die Besucherinnen und Besucher am 16. Mai zum Tag der offenen Tür erwartet. Erst dann wird auch der Audio-Leitfaden per App zur Verfügung stehen. Bis dahin sind die Skulpturenbrüter erstmal ein rein optischer Genuss. Gefördert wird das Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vom Deutschen Verband für Archäologie und dem Projekt „Neustart Kultur“.

Als Birgit Ramsauer die Idee zu diesem Projekt hatte, suchte sie zunächst bundesweit nach einem geeigneten Standort. „Den Gerisch-Park kannte ich nur vom Hörensagen, weil Bekannte mir davon vorgeschwärmt hatten. Also habe ich einfach Frau Gerisch angerufen und ihr von meiner Idee berichtet“, sagte sie am Mittwoch im Park. Und die Stifterin war schnell zu begeistern.

Brigitte Gerisch: "Man muss auch mal mutig sein“

Birgit Ramsauer kam nach Neumünster, und bei einem gemeinsamen Rundgang durch den Park wurden schnell die geeigneten Plätze für die 31 Skulpturen gefunden. Gleich fünf Tage blieb die Künstlerin bei ihrem ersten Besuch. „Ich finde, das passt ganz wunderbar in den Park und seine Philosophie. Es ist kein günstiges Projekt, aber man muss auch mal mutig sein“, sagte Brigitte Gerisch.

Besucher können sich die Skulpturen in Form und Farbe nach Wahl bestellen; sie werden dann extra in der Porzellan-Manufaktur Nymphenburg für sie angefertigt. Der Preis steht noch nicht fest.