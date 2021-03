132 lange Tage waren die Villa und der Skulpturenpark der Herbert-Gerisch-Stiftung in Neumünster geschlossen. Am Sonntag durfte Brigitte Gerisch-Hölk nach der Corona-Pause endlich wieder Gäste in ihren Räumen begrüßen. Um Punkt 11 Uhr standen die ersten Freunde von Kunst und Kultur vor der Tür.