Es ist ein Jammer: Die Ausstellung von Thorsten Brinkmann in der Gerisch-Stiftung in Neumünster kann kaum jemand sehen, weil Brigitte Gerisch wegen Corona schließen musste. Aber Schüler dürfen kommen, um „Trasher Island“ zu sehen – und sie bekommen auch digitale Führungen bis in die Klassenzimmer.