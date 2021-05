Aufbau einer Sporttraumatologie, Verdoppelung der Oberärzte und Einführung minimalinvasiver Eingriffe. In 16 Jahren als Chefarzt der Unfall- und Orthopädischen Chirurgie am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster hat Michael Fuchs vieles erreicht. Sein Nachfolger ist Gerrit Christian Prange.