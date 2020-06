Gesellenstücke im Modehaus

Neumünster

Die Auswahl reicht vom ausgeklügelten Schreibtisch mit Bienenwaben-Struktur bis zur zeitlos eleganten Kommode. Koordiniert haben die Ausstellung Joachim Schlüter, Obermeister der Tischlerinnung Neumünster, und Nortex-Verkaufsleiter Andy Grabowski.

Schreibtisch aus dem Holz einer Einfelder Eiche

Schlüter freut sich, dass dieses Mal besonders kreative Gesellenstücke den Weg in die Ausstellung gefunden haben. Dabei wird in diesem Jahr ein Trend hin zur Devise "Form folgt Funktion" deutlich. Nortex nennt hierbei etwa das Gesellenstück von Moritz Weinikat. Als Auszubildender im dritten Lehrjahr bei der Tischlerei Wendt in Wasbek hat er einen speziellen Schreibtisch getischlert – und zwar aus dem Holz einer Eiche aus dem Stadtteil Einfeld.

Anzeige

"Es war mir wichtig, Holz aus der Region für mein Gesellenstück zu nutzen", sagt der 24-Jährige. Erst vor wenigen Tagen wurde das Unikat fertig, und es steckt "eine Menge Herzblut und auch ein bisschen Frust" darin, wie er sagt.

Weitere KN+ Artikel

Jury bewertet die Gesellenstücke

Sechs weitere Gesellenstücke sind nahe des Haupteingangs im Erdgeschoss des Modehauses während der Öffnungszeiten zu sehen. Eine Jury des Kreishandwerks Mittelholstein wird in den nächsten Tagen die Gesellenstücke bewerten und drei Gewinner küren. Das Möbel des ersten Gewinners wird dann beim landesweiten Wettbewerb aller Tischlerinnungen im September ins Rennen geschickt.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.