In der Nacht zu Sonntag (5. Juli) wurde ein Mann in seiner Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße plötzlich wach. Er hatte zwischen Mitternacht und 3 Uhr von draußen das Aufheulen eines lautes Motors gehört und gleich danach einen Knall. Am nächsten Morgen war sein eigener Pkw schwer beschädigt.