„Solidarität kennt keine Parteigrenzen“, sagte SPD-Ratsherr Andreas Hering. Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember bummelte er am Sonnabend gemeinsam mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein über den Weihnachtsmarkt, um Passanten an HIV und Aids zu erinnern.