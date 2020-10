Aktuelle Corona-Lage - Gesundheitsamt in Not: Neumünster fordert Bundeswehr an

Die Stadt Neumünster hat die Bundeswehr gebeten, im Gesundheitsamt auszuhelfen. Die Belastung durch die Corona-Pandemie ist derart hoch, dass andere Aufgaben vernachlässigt werden müssen. Für Bundeswehr-Mitarbeiter sollen zwei Bürocontainer am Amt am Meßtorffweg aufgestellt werden.