„Erste Pläne für den Neubau gab es bei uns schon während der Gründungszeit des Gewerbeparks. So kurz nach dem Erwerb des Grundstücks war an so eine große Investition aber nicht zu denken“, sagt Stefan Sternheim. Er ist einer von drei Geschäftsführern des Gewerbeparks an der Gadelander Straße; neben ihm sind das seine Schwester Anna-Katharina und Vater Jürgen Sternheim.

Die rund 40 Mieter kommen aus allen Bereichen

Seit dem Start im Sommer 2018 hat sich auf dem Grundstück viel getan. In dem Gewerbepark werden Büros ab zwölf Quadratmetern inklusive Glasfaser-Internet vermietet. Die rund 40 Mieter kommen aus allen Bereichen: vom Tischler über einen Schornsteinfeger, IT-Firmen, Baufirmen, Klempner, Dachdecker, ein Pflegedienst, eine Hundeschule, eine Fahrschule, Produktionsbetriebe und natürlich auch das eigene Logistikunternehmen der Familie (Sternheim Transport + Logistik).

Sternheim Transport + Logistik wird auch der Hauptmieter der neuen Halle; es erweitert seine Logistikfläche damit auf gut 35.000 Quadratmeter. Die Firma existiert seit 25 Jahren, beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 100 Mitarbeiter und hat 70 Fahrzeuge.

Sternheim: "Nun können wir endlich wieder Flächen anbieten“

Mit einem Teil der neuen Lagerfläche erweitert die Firma aber auch die Flächen von bestehenden Kunden, ein anderer Teil ist für Neukunden eingeplant. Sternheim: „Anfragen haben wir reichlich, nun können wir auch endlich wieder anbieten.“

Neumünster als Standort liegt der Familie sehr am Herzen

Mit Blick in die Zukunft sagt Familie Sternheim: „Wir haben in den letzten Jahren den Sprung vom Einzelunternehmen zu einem modernen, familiengeführten Logistikbetrieb geschafft. Nun müssen wir uns langfristig am Markt behaupten. Neumünster als Standort liegt uns sehr am Herzen, da bereits unsere Urgroßeltern von hier stammten.“ Die neue Halle soll im März 2021 fertig sein.

