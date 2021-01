Gnutz/Neumünster

Lebensmittel in die Dörfer liefern – auf diese Idee kamen Manfred Horree (54) vom Tante-Emma-Laden in Gnutz und Bastian Peters (38) von der Bäckerei Andresen während des ersten Lockdowns. Das Motiv von Manfred Horree: die Risiken für ältere Dorfbewohner verringern, sich bei Busfahrten zum Einkaufsort oder beim Warten in Kassenschlangen in Supermärkten mit dem Coronavirus zu infizieren. An seinem zum rollenden Lebensmittelgeschäft umgebauten Foodtruck kauften Kunden an der frischen Luft.

Erste Rückmeldungen enorm positiv

Die ersten Rückmeldungen auf Lebensmittelangebote am Frischlufttresen waren für beide Anbieter enorm positiv. Anwohner standen vor den Verkaufswagen regelmäßig Schlange. „Für die Kunden ist der Bäckerwagen zum kleinen Dorftreff geworden“, stellte Bastian Peters bei den Überlandtouren fest. Die Wartezeit wird zum Klönschnack mit den Nachbarn genutzt.

Stammkundschaft ist ausbaufähig

Zum Selbstgänger mit sicherem Profit sind die Verkaufswagen bislang nicht geworden. Die Stammkundschaft ist ausbaufähig. Das Kaufverhalten der Kunden bleibt für Manfred Horree und Bastian Peters unvorhersehbar. Gutes Wetter kann ein Faktor sein. „Neue Verordnungen spielen eine große Rolle“, hat Bastian Peters festgestellt. „Nach der letzten war nichts mehr los.“

Manfred Horree fehlte der lange Atem, um Kunden an den mobilen Verkaufsstand zu binden. Er stellte die im April gestarteten Touren im Oktober ein. „Die Menschen freuten sich, dass ich kam“, erinnert sich Manfred Horree. „Es gab viel Lob.“

Die ausgesprochene Freude über das Angebot, fast vor der Haustür einkaufen zu können, hielt an. Allerdings änderte sich das Einkaufsverhalten der Kunden. Der Absatz ging zurück. „Zum Schluss war es ein Zusatzgeschäft“, sagt Manfred Horree. „Ich hatte den Eindruck, dass die Kunden nur noch aus Zwang etwas kaufen.“

Regionale Fleischwaren frisch im Geschäft

Dann wurde das Angebot verändert. Im Laden in Gnutz steht ein neuer Kühltresen nur für Fleisch. Das alte Lager hinter dem Laden wurde mit Edelstahl-Profi-Elementen zur Küche umgebaut. Ein Fleischer und Koch aus Gnutz stellt dort aus regionalen Produkten frisch Wurst, Fleisch und an zwei Tagen Mittagstisch her. Die Räume werden nach Vorgaben des Ordnungsamtes vom Amt Nortorfer Land weiter umgebaut. Milch, Eier, Honig und Kaffee von regionalen Anbietern und die frischen Backwaren, die Horree jeden Morgen von einer regionalen Bäckerei holte, gibt es im Geschäft.

Bastian Peters, technischer Verkaufsleiter bei der Bäckerei Andresen, hält weiter an den Bäckerwagentouren auf die Dörfer fest. „Die Touren bleiben aktuell so. Wir wollen die Situation abwarten.“

Seit Juni gibt es die rollende Bäckereifiliale

Seit Juni rollt morgens um halb sechs der mit frischen Brötchen, Brot und duftendem Kuchen bis unter die Decke beladene Wagen vom Hof der Bäckerei in Neumünster. Anfangs machte Bastian Peters die Touren im Spezialwagen mit Verkaufstresen und Kühlung selbst und auf gut Glück. Inzwischen hat er für alle Stopps in Dörfern Genehmigungen der Ämter. Verkäufer lernten das Manövrieren der fahrenden Filiale.

Neue Haltepunkte nimmt Bastian Peters gerne auf. „Ich bin für alles gesprächsbereit.“ In Langwedel und Groß Vollstedt boomt das Geschäft. In Langwedel wurde sogar angefragt, Mittwoch als zweiten Verkaufstag zum Sonnabend anzubieten.