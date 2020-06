14 Tage intensives Golftraining

Aukrug

Marketing-Vorstand Grabner hat diese beiden Umstände zu einem Angebot verknüpft: Golf-Urlaub in Aukrug. Für 239 Euro – wirklich exklusiv ist Golf inzwischen nicht mehr – lernen Anfänger im Club unter professioneller Anleitung 14 Tage lang Golf. An sechs Tagen findet dabei Gruppentraining mit Trainern statt; entweder auf speziellen Übungsflächen wie der Driving Range, wo Abschläge geübt werden, oder auf dem Kurzplatz mit sechs Löchern.

An den übrigen acht Tagen des Angebots kann jeder Teilnehmer auf eigene Faust auf der Driving Range oder auf dem Kurzplatz mit sechs Löchern üben. „Vom ersten Tag an das Glücksgefühl, Golf zu spielen“, verspricht Thomas Grabner; jedenfalls nach der Freude, den Ball das erste Mal beim Abschlag mehr als 100 Meter weit über den Rasen zu treiben.

„Der Kurs richtet sich an Einheimische“, erklärt Thomas Grabner.

Start in den Sommerferien

Die vier Starttermine für die Golfurlaub-Angebote liegen in den Sommerferien, der erste startet am 26. Juni. Wer unsicher ist, ob er überhaupt Golf ausprobieren will, kann das bei einem zweistündigen Schnupperkurs für 19 Euro ausprobieren. Und wer im Golfurlaub Gefallen an dem Sport findet, kann für weitere 249 Euro einen Kurs zur Platzreife buchen; nach der erfolgreichen Prüfung darf der Neuling dann bis Jahresende kostenlos Golf in Aukrug spielen und an Anfänger-Turnieren teilnehmen.

Im Internet: https://www.golfclub-aukrug.de/, Rubrik „Aktuelles“

