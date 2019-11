Neumünster

Die größte Geflügelschau des Nordens bietet die Möglichkeit, weit verbreitete, aber auch viele seltene Rassen zu sehen, von bodenständig bäuerlichen bis hin zu skurrilen Formen: Große Pommerngänse, kleine niedliche Zwergenten, legestarke Welsumer Hühner, Tauben mit besonderem Balzverhalten wie die Steigerkröpfer, riesige Römertauben und zierliche Hamburger Schimmel.

In Neumünster werden auch Tiere verkauft

Die Tiere stehen für kurze Zeit und zu ihrer Sicherheit einzeln im Schaukäfig oder in kleinen Gruppen in vielen Volieren. Es werden viele Tiere auch zum Kauf angeboten.

Selbst erzeugte Lebensmittel

Rassegeflügelzüchter sind Ansprechpartner für eine wieder zunehmende Zahl von Geflügelhaltern, die selbst erzeugte Lebensmittel schätzen. Diesen Neueinsteigern vermitteln die Fachleute die althergebrachten Haltungsmethoden, nach Möglichkeit im grünen Freiland.

Die Schau in den Holstenhallen Neumünster ist geöffnet am Sonnabend, 23. November, von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag, 24. November, von 9 bis 15 Uhr.

