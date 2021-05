Die Polizei Neumünster hat offenbar die Ursache des Sporthallenbrandes der Klaus-Groth-Schule schon aufgeklärt: Zwei Jungs stehen in dringendem Tatverdacht, das Feuer an den Mülltonnen gelegt zu haben. Dadurch war die Halle in der Nacht zu Mittwoch komplett zerstört worden.