Eine 25-köpfige Forschungsgruppe aus drei hochkarätigen Instituten arbeitet mit Hochdruck an einem Konzept für ein Sozialmedizinisches Zentrum, das am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster angesiedelt wird. Das Modellprojekt für ganz Deutschland soll den „Drehtür-Effekt“ verhindern helfen.