Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) rudert zurück: Die Stadt hat dem Architekten Dieter Rogalla doch ein Honorar für dessen Überlegungen zu einem Umbau des Großfleckens gezahlt. Das räumte Tauras in einer Mail an die Ratsmitglieder ein. Am Dienstag hatte Tauras das Gegenteil behauptet.