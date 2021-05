Es geht voran: Die Sparkasse Südholstein geht in die Feinplanung für den Umbau des ehemaligen Karstadt-Hauses in Neumünster. Am Donnerstag wurde in einer kleinen Feierstunde der Grundstein für die Arbeiten gelegt. Im Sommer soll der Abriss der rückwärtigen Gebäudeteil beginnen.