Hinter jedem Song steht eine Geschichte

Neumünster

„Wenn sich die Gustav Peter Wöhler Band ankündigt, räumen wir gerne unser Restaurant“, sagte Stefanie Fröhlingsdorf. Die neue Direktorin des Stahlwerks war sichtlich erfreut, dass Pianist Kai Fischer, Kontrabassist Olaf Casimir, Gitarrist Mirko Michalzik und Sänger Gustav Peter Wöhler das Hotel in ihren Tourplan aufgenommen hatten, um hier ihr neues Album „Love is the drug“ zu präsentieren. In unnachahmlicher Weise arrangiert, findet man darauf so unterschiedliche Hits wie „Eye in the Sky“ von The Alan Parsons Project, „Life on mars?“ von David Bowie oder Rio Reisers „Für immer und dich“. Gemeinsam mit seinen drei exzellenten Musikern gelingt es Gustav Peter Wöhler die bekannten Liedern in einer nie gehörten Weise zu präsentieren.

Eindrucksvolle Soli und unbändige Spielfreude

Nach anfänglichen Textproblemen, die Wöhler charmant mit: „Sie kennen ja meine Leselernschäche“ entschuldigte, und die Kai Fischer, Olaf Casimir und Mirko Michalzik gekonnt mit ansteigender Lautstärke kaschierten, liefen die Vier im Laufe des Konzertes zur Höchstform auf. Mit eindrucksvollen Soli und unbändiger Spielfreude gelang es den Instrumentalisten das Publikum zu begeisterten Pfiffen und jubelndem Zwischenapplaus hinzureißen. Frontmann Wöhler zeigte sich als charmanter Entertainer. Zu jedem Lied hatte er eine Geschichte parat. Die Rolling Stones etwa bezeichnete der 63-jährige Sänger und Schauspieler als Rentnerband. „Obwohl, in vier Jahren bin ich auch soweit“, überlegt er laut. Und wie sich bis dahin seine Leselernschwäche entwickle, könne er nicht sagen, bemerkte Wöhler selbstironisch. „Das klappt schon“, kam es prompt von weiblicher Seite aus dem Publikum. „Sie machen mir Mut junge Frau – ich fühle mich um Jahre gealtert“, erwiderte der Sänger und erntete auch dafür breites Gelächter.

Stehende Ovationen für ein zweistündiges Konzert

Mit ihrer zugewandten Art und der einfühlsamen Interpretation ihrer Cover-Hits machte die Gustav Peter Wöhler Band Gefühle erlebbar. Stehende Ovationen für ein zweistündiges Konzert mit zwei Zugaben waren der Dank. „Wow!“, um es mit den Worten des Publikums zu sagen.