Der Verein „KN hilft“ spendet 7000 Euro an die Hospiz-Initiative Neumünster. Das Geld soll dort in die Ausbildung von Trauerbegleitern fließen, für die es vermehrt Anfragen gibt. Die Schulung dauert ein Jahr und bereitet die ehrenamtlichen Helfer auf die sensible Arbeit mit trauernden Menschen vor.