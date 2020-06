Neumünster

Sichtlich erfreut über die große Resonanz begrüßte Stephan Back am Freitagabend 90 Besucher im „Neumünsteraner Central Park“, so zumindest beschrieb der Leiter der Musikschule die entspannte Stimmung bei sommerlichen Temperaturen unter der großen Buche. „ Matthäus Winnitzki am Klavier, Björn Lücker am Schlagzeug und unser Dozent, der Kontrabassist John Hughes, werden Ihnen als Jazz-Trio WHL heute einen außergewöhnlichen Konzertabend mit Werken des Jazzkomponisten Thelonious Monk bereiten“, versprach Back. Er sollte Recht behalten.

Fantasievolle Improvisationen

Voller Spielfreude schmückten die drei Hamburger Musiker die Stücke des US-amerikanischen Jazzkomponisten Monk mit fantasievollen Improvisationen. Harmonisch ausgewogen und dabei äußerst abwechslungsreich präsentierten sich die drei Profimusiker ihrem begeisterten Publikum.

Vielseitiges Spiel – ausgedehnte Soli

„Die sind echt gut“, sagte Besucher Burkard Lange anerkennend. Das vielseitige Spiel der Profis hatte es ihm besonders angetan. „Der Pianist glänzt durch wunderbare Melodien, um dann als Begleiter wieder Raum für die ausgedehnten, äußerst melodischen Soli seines Bassisten und die rhythmisch vielseitigen Solopartien des Schlagzeugers zu lassen“, meinte Lange. Das Tollste sei jedoch: „Die Jungs haben echt Bock. Das merkt man. Und diese Freude springt unmittelbar aufs Publikum über.“

Seit März kein Aufritt vor Publikum

Das Trio wird diese Einschätzung gefreut haben. „Seit März sind wir nicht mehr vor Publikum aufgetreten“, erzählte Matthäus Winnitzki nach dem einstündigen Konzert. „Wir haben in der Zwischenzeit zwar Livestream-Konzerte gegeben, aber das ist etwas ganz anderes, als vor Leuten zu spielen“, unterstrich der Pianist. „Man nimmt die Stimmung des Publikums und des Ortes auf“, sagte Björn Lücker.

„Man hört ganz anders hin als im Studio, entsprechend verändert sich der Sound.“

Monks Musik hat sehr viel Tiefe

„ Thelonious Monks Musik ist zeitlos und hat so viel Tiefe, dass man als Band auch nach Jahren immer wieder etwas Neues entdecken kann“, ergänzte Matthäus Winnitzki. „Der wunderbare Veranstaltungsort und das tolle Publikum haben sehr zu unserer heutigen Entdeckungen beigetragen.“

Die Terrassenkonzerte gehen weiter: Am 3. Juli präsentieren Thies Thode und Lars Scheffel Schlager der fünfziger und sechziger Jahren, am 10. Juli stehen Anna Wydra und Enna mit ihrem Singer-Songwriter Folk auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker sind willkommen. Weitere Infos unter: www.musikschule-neumuenster.de

