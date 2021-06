Neumünster

Der 41 Jahre alte Hansen will den in Lager zerfallenen Kreisverband wieder einen. "Ich habe gute Kontakte in alle Bereiche des Kreisverbands", sagt der Finanzbeamte, der derzeit Personalratsvorsitzender der Finanzbehörde in Neumünster. Seine Zielsetzung sei es, dass die Partei in der lokalen Öffentlichkeit mit ihren Inhalten wahrgenommen werde: "Verdammt noch mal, in der Sache sind wir gut."

Parteiinterne Querelen ließen den Vorstand bröckeln

Hansen dürfte klar sein, dass der krisengeschüttelte Kreisverband der Christdemokraten derzeit eine Herkulesaufgabe darstellt. Gerade hat der Bewerber der CDU um den OB-Posten, Amtsinhaber Olaf Tauras, seine Wiederwahl gegen den SPD-Herausforderer Tobias Bergmann knapp verfehlt. Selbst der kommissarische CDU-Kreisvorsitzende Jan Hinrich Köster hatte in der Analyse der Niederlage noch am Wahlabend mangelnde Geschlossenheit der Partei als eine Ursache ausgemacht.

Im Februar hatte der Landtagsabgeordnete Wolf Rüdiger Fehrs den Posten des CDU-Kreisvorsitzenden geräumt. Auch für den Landtag will er nicht mehr kandidieren. Vorausgegangen waren Querelen um die Nominierung der CDU-Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein für die Bundestagswahlen im September. Sogar der Landesvorstand schaltete sich ein und machte Druck. Anfang März war bereits Kultusministerin Karin Prien als Kreisvorsitzende für Neumünster im Gespräch. Die Landespolitikerin erklärte ihre Bereitschaft zur Kandidatur für den Landtag im Wahlkreis Neumünster. Darüber wird ein Kreisparteitag im Herbst entscheiden.

Hansen ist Aufsichtsratschef vom FEK

Hauke Hansen will die "nicht optimale Außenwirkung" des Kreisverbands überwinden helfen. Dafür wolle er beim Kreisparteitag werben. Hansen ist aktuell nicht Mitglied in der Ratsversammlung. Dem Rat gehörte er ab 2002 als Mitglied der FDP, die mit der CDU zusammenarbeitete, an. 2007 wechselte Hansen dann in die CDU, verließ aber 2012 die Ratsversammlung, weil er in die Nachbargemeinde Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) umzog, wo er auch Mitglied der Gemeindevertretung ist. Ein Insider der Lokalpolitik in Neumünster ist er aber immer geblieben: Zehn Jahre war Hansen für die CDU Mitglied im Aufsichtsrat der stadteigenen Stadtwerke Neumünster (SWN). Aktuell ist er Aufsichtsratschef des ebenfalls stadteigenen Friedrich-Ebert-Krankenhauses.

Vor dem Kreisparteitag tagt am Sonnabend die Landes-CDU

Neben dem oder der Vorsitzenden müssen die stimmberechtigten Mitglieder am Sonntag, aktuell hat der Kreisverband 300, auch eine Stellvertreterin oder Stellvertreter wählen. Der Parteitag kommt in der Holstenhalle 1 zusammen, wo tags zuvor am Sonnabend die Landesvertreterversammlung der CDU tagen soll. Vor Ort werde es ein ausgefeiltes Hygiene-Konzept, genug Platz zum Einhalten der Abstandsregeln und Testmöglichkeiten geben, kündigt Hansen an.