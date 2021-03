Neumünster

Im August 2020 - mitten in der Coronakrise - macht sich Fabian Drobny als Tischler selbstständig. "Alle haben mich damals für verrückt erklärt", erinnert sich der 32-jährige Neumünsteraner. Nur wenig später startet er in ein ganz besonderes Abenteuer.

Der als Musiker, Handwerker, Webdesigner und allegemeiner Tausendsassa bekannt gewordene Fynn Kliemann und Musiker Olli Schulz suchen nämlich für den Innenausbau des alten Hausboots von Gunter Gabriel nach Handwerkern.

Auftrag über Instagram

"Ich hab den Aufruf bei Instagram gesehen und dachte, ich schreib denen einfach mal", sagt Drobny. Kurze Zeit später packt er sein Werkzeug und macht sich auf den Weg in den Harburger Hafen. "Das Boot war eigentlich eine komplette Ruine", weiß er, "das hätte man einfach verschrotten lassen können."

Doch als er seine Arbeit in dem damals achtköpfigen Team beginnt, ist der Kahn schon wieder auf Vordermann gebracht. Unzählige Menschen haben bis dahin entkernt, saniert und neu gebaut, was unter Kapitän Gunter Gabriel verfallen war.

Eine Nacht im Bett von Olli Schulz

Ursprünglich will Drobny ein bis zwei Wochen an Bord des Schiffes arbeiten. Auch aus Rücksicht auf seine Frau und seinen sechsjährigen Sohn - schließlich ist er mit Hin- und Rückfahrt täglich rund zwölf Stunden unterwegs. Am Ende werden es sechs Wochen.

Gemeinsam mit einem anderen Tischler verlegt er Böden, baut Fensterbänke, Regale, Sitzbänke, Tische und Handläufe - einen Großteil der Arbeiten macht er kostenlos. "Weil ich das Projekt unterstützen wollte. Gleichzeitig habe ich bei der Arbeit viele neue Kontakte geknüpft. Das ist gerade, wenn man sich selbstständig macht, wichtig".

Wenn es besonders spät wird, übernachtet er auch mal an Bord. "Ich habe noch vor Olli Schulz in dessen Bett geschlafen, wenn man da morgens die Vorhänge aufzieht, schaut man direkt auf die Elbe. Das ist traumhaft."

Eine eigene Dokumentation Ab dem 9. März läuft die Mini-Serie "Das Hausboot" beim Fernsehanbieter Netflix. In vier Folgen á 45 Minuten können die Zuschauer Olli Schulz und Fynn Kliemann bei der Renovierung des Bootes zuschauen.

Ex-Boot von Gunter Gabriel: Kein stilles Örtchen an Bord

Kliemann und Schulz haben sich beide Zimmer auf dem Boot eingerichtet. Hauptsächlich soll es aber als Musikstudio von Bands und Künstlern angemietet werden können.

Konventionell ist an dem Hausboot - passend zu den beiden Besitzern - gar nichts. Zum Beispiel gibt es im Badezimmer einen Kopfhörereingang neben der Toilette, so dass man sogar vom stillen Örtchen verfolgen kann, was im Studio passiert.

Alle Elemente sind individuell von einer Designerin erarbeitet worden. "Das ganze Schiff ist ein Unikat und ich konnte mich dort verewigen", schwärmt Drobny. Und vielleicht wollen die Musiker und Musikerinnen, die künftig auf seiner Sitzbank Lieder schreiben, ja auch mal ein Möbelstück bei ihm bestellen.

Promis auf der Baustelle

Das Leben auf der Baustelle hat so seine Eigenheiten. Schließlich baut Drobny das Boot von zwei Prominenten aus."Das erste Mal, als ich auf Olli Schulz getroffen bin, ging mein Puls schon hoch", sagt Drobny, "aber dann hab' ich auch zu mir selbst gesagt ,Fabian, das ist ein ganz normaler Mensch' und dann haben wir ganz normal geschnackt."

Vor dem ersten Treffen mit Fynn Kliemann war der 32-Jährige noch aufgeregter. "Im Endeffekt war es aber ein ganz normales Kundengespräch, aber er hat sich schon viel Zeit genommen, um einen kennenzulernen. Das fand ich cool." Die Crew hätte sich immer gefreut, wenn die beiden an Bord waren, obwohl die Arbeit dann schon manchmal liegen geblieben sei, weil alle den beiden hinterhergelaufen wären.

So chaotisch wie in manchen von Fynn Kliemanns Videos ging es auf der Baustelle nicht zu. "Er hat viel gemacht, aber eher bei den Entkernungsarbeiten und natürlich die Organisation." Die präziseren Aufgaben übernahm das Handwerker-Team. Nur das Schweißen ließ sich der DIY-Handwerker-König nicht nehmen. "Die Schweißnähte erkennt man dann aber auch im Vergleich zu denen von den Bootsbauern", erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Handwerk muss modern bleiben

Den Aufschwung durch seine Arbeit auf dem Hausboot will Drobny jetzt für sein eigenes Business nutzen. Auf Instagram hat er, auch durch die Hilfe von Fynn Kliemann, inzwischen 2000 Follower.

Auf dem sozialen Netzwerk postet der Tischler Videos aus seiner Werkstatt und bewirbt seine individuellen Schneidebretter aus Holz. "Einfach zu einer Tischlerei gehen und da ein Produkt kaufen - das wollen viele nicht mehr." Viel wichtiger sei inzwischen die Person dahinter. Instagram sei da die beste Plattform, um sich zu präsentieren.