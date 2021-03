Neumünster

„Ich werde ein Schild an die Tür hängen: ‚Das Personal dieser Praxis ist geimpft‘“. Seine erste Dosis des Impfstoffs Astrazeneca hat der Neumünsteraner Heilpraktiker Franz-Dieter Schmidt gerade bekommen und stellt klar: „Das ist ein gutes Mittel. Die Mittel sind alle gut, die auf dem Markt sind.“

Schmidt setzt auf Impfen und die bekannten Hygieneregeln

Impfskeptiker und Corona-Leugner haben bei Schmidt keine Chance: „Wer übers Impfen diskutieren will, kann gleich wieder gehen“, gibt sich der 75-Jährige resolut. Impfen und die bekannten Hygieneregeln – Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen – bilden nach seiner Einschätzung den Schlüssel, um die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Insofern hat der Neumünsteraner auch nichts Grundsätzliches an der Politik auszusetzen: „Es geht seinen guten Gang“, beurteilt er die staatlichen Maßnahmen hierzulande.

Lesen Sie auch:Aktuelle Daten - So viele Menschen wurden bisher in SH geimpft

Klar weiß auch Schmidt, dass „einzelne Kollegen“ unter den Heilpraktikern vom Impfen nichts halten. Sein Kommentar: „Das müssen die mit sich und dem lieben Gott ausmachen“. Schmidts Wort hat Gewicht: Er betreibt seine Praxis seit 40 Jahren und engagiert sich als Vizepräsident beim Fachverband Deutscher Heilpraktiker auf Bundesebene, zwölf Jahre lang leitete er nach eigenen Angaben den Landesverband und saß lange im Prüfungsausschuss für Heilpraktiker.

Covid-19 nicht mit Grippe zu vergleichen

Franz-Dieter Schmidt ist von seinen alternativen Heilmethoden überzeugt; aber er benennt auch deren Grenzen. „Wenn Sie einen vernünftigen Lebenswandel haben, dann ist ihr Immunsystem so, dass es mit Infektionen umgehen kann“, betont der Heilpraktiker; Kräuter wie Echinacea (Sonnenhut) unterstützten die Immunabwehr zusätzlich. Aber bei einer Pandemie wie zurzeit „nützt das nichts“. Covid-19, die Krankheit, die vom Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelöst wird, nimmt er ernst. Mit einer Grippe sei die Erkrankung nicht zu vergleichen.

Lesen Sie auch: Run auf Impftermine: Nach 50 Minuten war alles vergeben

Selbst darf Schmidt nicht impfen: Die Impfstoffe sind verschreibungspflichtig und damit für Heilpraktiker tabu. Dagegen sollen aber die Hausärzte ab April mit dem Impfen starten. Testen dürfte er als Heilpraktiker, aber er wird das nicht anbieten: „Wenn ich morgen zwei positive Ergebnisse habe, dann mache ich die Praxis zwei Wochen zu“. Statt dessen setzt Schmidt auf sein Hygienekonzept: An mehreren Stellen in seiner Praxis sind Desinfektionsstationen aufgebaut, die Patienten begegnen sich so wenig wie möglich.

Ältere lassen sich nicht so schnell aufscheuchen

Mehr Zulauf registriert Franz-Dieter Schmidt in seiner Praxis nicht. Das liegt zum einen an seinem Schwerpunkt, 90 Prozent seiner Patienten kommen mit Schmerzen im Bewegungsapparat zu ihm. Zum anderen beschreibt er das typische Profil seines Patienten als das eines Menschen um die 70, der schulmedizinisch als „austherapiert“ gilt, aber keine gute Lebensqualität genießt: „Der Patient, der hier landet, hat verstanden, dass er etwas für sich tun muss“. Außerdem hätten die Älteren in der Nachkriegszeit „alle Höhen und Tiefen“ erlebt und wüssten, dass es „immer einen Weg“ gibt. Sprich: Sie lassen sich nicht so schnell aufscheuchen.

Schmidt guckt mit professioneller Neugier auf die aktuellen Entwicklungen. Er sieht Deutschland „mitten in der dritten Welle“. Mehr Tests werden Fallzahlen zutage bringen, „von denen können Sie nur träumen“, prophezeit er. Dass trotz steigender Infektionszahlen die Geschäfte öffnen, sieht er als Experiment: „Wenn alle sich die Hände waschen, Masken tragen und Abstand halten, dürften die Zahlen nicht weiter hochgehen“.

Im Internet: www.heilpraktikerpraxis-schmidt.de