Heinz Rudolf Kunze ganz persönlich

Seine Hits wie "Dein ist mein ganzes Herz", "Mit Leib und Seele" oder "Finden Sie Mabel" kennt fast jeder. Doch wer Heinz Rudolf Kunze allein auf ein paar Ohrwürmer reduziert, wird dem Gesamtwerk des Künstlers nicht gerecht.

" Heinz Rudolf Kunze - Wie der Name schon sagt“ ist das Motto des neuen Soloprogramms von Kunze, der seit fast 40 Jahren zu den wichtigsten politischen Songschreibern des Landes gehört! Der Wahl-Hannoveraner nimmt nie ein Blatt vor den Mund und mischt sich in seinen Liedern in das zeitpolitische Geschehen ein.

Heinz Rudolf Kunze kommt in die Stadthalle Neumünster

Am Sonntag, 10. November, 19.00 Uhr, kommt der 62-Jährige wieder einmal in den Norden. Dann ist er im Theater in der Stadthalle in Neumünster zu Gast. Das Programm bündelt 36 Studioalben, zahlreichen Bücher und Konzerte. “Wie der Name schon sagt” ist alles, was Kunze ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Den Liedermacher, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Alles ergänzt von persönlichen Geschichten, Anekdoten und Gedichten.

Neues Album kommt 2020

Tickets sind noch erhätlich und gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ma-cc.com oder bei den Anbietern Eventim und Reservix. Und wer weiß: Vielleicht bekommen die Gäste auch schon etwas von seinen neuen Songs zu hören. Das nächste Studioalbum „Der Wahrheit die Ehre“ soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

