Neumünster

Antonia Jaeger an der Klarinette, Mathis Krause mit seiner Oboe und Demian Martin am Klavier werden in heiteren Kommentaren über die „Tragödien“ des gemeinsamen Musizierens plaudern. Mit verschiedenen Werken von Johann Sebastian Bach, Brahms, Strawinsky, Saint-Saens, Schumann, Poulence und Improvisationen wollen sie im Saldern-Haus dabei aber die Besucher spielerisch vom Gegenteil überzeugen.

Kooperation mit der Förderergesellschaft

Der moderierte Konzertabend mit den Studenten der Lübecker Musikhochschule gründet auf der Kooperation des Saldernhaus- Fördervereins mit der Förderergesellschaft Musik Erkennen der Hochschule, die seit Jahren besteht und schon längst den Stand einer Freundschaft erreicht hat.

Karten für das Konzert sind für zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) im Konzertbüro Auch & Kneidl von Neumünster und an der Abendkasse erhältlich.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.