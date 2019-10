Seit 15 Jahren unterstützt die „Herbstsonne“ sozial schwache Senioren, schenkt ihnen Zeit und Fürsorge und trägt mit großem ehrenamtlichen Engagement zu Toleranz und Würde in der Gesellschaft bei. Am Freitag feierte der gemeinnützige Verein sein Jubiläum im Caspar-von-Saldern-Haus in Neumünster.