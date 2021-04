Neumünster

Im Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an den Holstenhallen kann man sowohl zu den kostenlosen Bürger-Schnelltests als auch zu den verordneten PCR-Tests ohne Termin einfach vorfahren. „Wir werden über Ostern sechs statt fünf Linien haben, weil wir nicht überrannt werden wollen. Das Interesse wächst immer mehr“, sagte DRK-Vorstand Sven Lorenz. Mittlerweile würden 200 bis 250 Tests pro Tag gemacht. Über Ostern stellen die Holstenhallen einen Mitarbeiter zur Verfügung, der den Wartenden hilft und den Ablauf strukturiert.

Auch im Testzentrum in der Stadthalle wird gearbeitet

Im Testzentrum von zwei Apotheken in der Stadthalle in Neumünster sind neben den Corona-Schnelltests jetzt auch Abstriche für einen PCR-Test möglich. Dort wird ebenfalls auch an den Feiertagen gearbeitet: Gründonnerstag bis 18 Uhr, Karfreitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 12.30 sowie 15 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag von 10 bis 16 Uhr. Bürger müssen sich nicht anmelden, sondern nur den Personalausweis mitbringen. Mit ihrer Unterschrift vor der Testung willigen sie ein, dass ein positives Ergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet wird.