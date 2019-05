Die sehr wichtige Aufgabe der Bierverkostung zum Auftakt der alljährlichen Gildewochen in Neumünster fällt dem scheidenden König zu - also war jetzt Eric I. von der Bürgergilde an der Reihe, vor 120 Gildebrüdern das erste Fass anzustechen und die Qualität zu prüfen. Und wieder hatten alle Glück.