Mit Fotos von Walter Erben durch 2020

Neumünster

Die 14 Fotografien zeigen Momente aus den 1950er-/60er- und 70er-Jahren, festgehalten von Walter Erben aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Der Rohbau des ersten Hochhauses von Neumünster, erbaut Anfang der 1950er Jahre am Holsatenring, ist Kameraort für das eindrucksvolle Februar-Foto, das eine markante Stadtansicht mit Farbikschornsteinen, Kirchtürmen und dem Schlauchturm der Berufsfeuerwehr zeigt.

Ein Elefant auf dem Gänsemarkt in Neumünster

Auf dem März-Bild bietet der dunkle Lack eines edlen Mercedes 300 dem südlichen Großflecken einen besonderen Rahmen. Auf dem Gänsemarkt wirbt ein Elefant für ein Gastspiel vom Zirkus Krone. Erinnerungen an Sommerfrische in den 60er-Jahren kommen beim Juli-Foto auf, das Badevergnügen und Erholungsspaß am Einfelder See vermittelt.

Ein Foto gibt es extra

Mit einem besonderen Bild geht der Kalender über das Jahr hinaus. Nach dem Dezember folgt gewissermaßen ein 13. Monat: Vier fröhlich lachende Jungen mit kleinen Schweinchen im Arm wünschen „Viel Glück im neuen Jahr!“

Die Kalenderbilder stammen aus dem umfangreichen fotografischen Nachlass von Walter Erben, der viele Jahre in Neumünster gearbeitet hat. Das Handwerk des 1988 im Alter von 67 Jahren gestorbenen Berufsfotografen ist geprägt von einer ganz persönlichen Art der Wahrnehmung besonderer Bildmomente und der kreativen Umsetzung eigener Fotoideen.

Erhältlich im Buchhandel Neumünster

Der Kalender ist für 22,50 Euro im örtlichen Buchhandel, im Museum Tuch + Technik und bei Dekorat erhältlich und im Verlag C. Rathje erschienen. Von ihm stammen auch die Bildbände „Als unser Leben Kleinholz war“ (1987, Neuauflage 2014), „Bilder erzählen“ (2015), „Arbeitswelt“ (2016) und „Kinder, Kinder“ (2018), die Fotografien von Walter Erben zum Inhalt haben.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.