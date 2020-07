Neumünster

Hermann Freudenhammer (1914-1979) war der Liebe wegen aus Berlin nach Neumünster gekommen und kehrte nach der Kriegsgefangenschaft hierher zurück. 1959 trat der gelernte Bootsbauer in den Dienst der Stadt Neumünster – im damaligen Hauptamt war er unter anderem für die Mikrofilmstelle zuständig und wurde auch offizieller Stadtfotograf. Nebenbei arbeitete er für die örtliche Presse, auch für die Kieler Nachrichten.

Das Archiv seines Vaters in neun Aktenordnern voller Negativstreifen bekam Arno Freudenhammer (71) irgendwann von seiner Mutter. Der lebt zwar seit 30 Jahren in Elmshorn und ist mittlerweile pensionierter Amtsleiter, fühlt sich seiner Geburtsstadt Neumünster aber noch sehr verbunden.

"Ein großer Schatz für unser Stadtarchiv"

„Solche Fotos gehören nicht in private Hände, sondern in Archive, am besten mit Zugang für die Bürger“, sagte Freudenhammer, als er mit Stadtrat Carsten Hillgruber jetzt den Kaufvertrag unterschrieb – für einen Freundschaftspreis, wie beide Partner betonen. „Neben dem Fundus von Walter Erben ist das ein weiterer großer Schatz für unser Stadtarchiv und eine Quelle der Stadthistorie“, sagte Hillgruber.

Arno Freudenhammer hat aber schon enorme Vorarbeit geleistet, denn etwa fünf Jahre lang hat er zur Entspannung in seinem Keller rund 29.000 Negative digitalisiert und vor allem mit Schlagworten versehen. Wer also ein Foto vom Großflecken 1971 oder dem Bahnhof von 1960 sucht, kann es in dem digitalen Bestand schnell finden.

2006 gab es eine Absage aus Neumünster

Vor 14 Jahren hätte die Stadt das Archiv noch umsonst bekommen, denn Arno Freudenhammer hatte sich für eine 450-Euro-Stelle im damals geplanten Museum Tuch+Technik interessiert. „Damals hätte ich das Archiv kostenlos mitgebracht, aber ich bekam eine Absage“, sagte er. Stattdessen ging er ans Stadtarchiv Elmshorn und betreut dort unter anderem eine ähnliche Sammlung.

Fotos sollen öffentlich zugänglich sein

Die nun übergebenen Neumünster-Fotos sollen nicht nur im Stadtarchiv liegen, sondern auch den Neumünsteranern zugänglich gemacht werden. „In Elmshorn kann man sich an einem Computer die Fotos anschauen und sie gegen Gebühr für eine private Veröffentlichung nutzen, etwa für Geschenke oder Hochzeitszeitungen“, sagte Freudenhammer. Ähnliches schwebt Stadtrat Hillgruber auch vor, aber dafür müssen erst noch Voraussetzungen geschaffen werden.

Das wünscht sich auch Arno Freudenhammer, der mit der Digitalisierung und nun auch mit der Übergabe an die Stadt Neumünster ein großes Ziel erreicht hat: „Mein Vater hätte das so gewollt.“

