Zum Vergleich: Bei der bislang letzten Wahl ( Kommunalwahl 2018 vor einem Jahr) kamen die Grünen auf 16,4 Prozent; auch das war bereits das beste Ergebnis aller Zeiten in Neumünster. Selten erzielten sie bei Wahlen in Neumünster ein zweistimmiges Ergebnis.

"Wir haben uns alle ungläubig angeguckt"

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende in der Ratsversammlung, Sven Radestock, wollte die ersten Zahlen aus dem Rathaus am Sonntagabend gar nicht glauben: "Wir saßen in kleiner Runde im Ratskeller zusammen. Als es hieß, wir liegen vorne, haben wir uns alle ungläubig angeguckt. Und dann blieb dieser Trend sogar den ganzen Abend so!"

Nach Ansicht von Radestock hat der Klimawandel alle anderen Themen in den Hintergrund gerückt. "Die Menschen haben begriffen, dass hier endlich etwas geschehen muss. Und da sind die Grünen halt authentisch", so Radestock.

CDU verlor 8,4 Punkte

Auf den zweiten Platz kam am Sonntag die CDU mit 24,4 Prozent; sie verlor gegenüber der Europawahl 2014 satte 8,4 Prozentpunkte.

SPD halbierte sich fast

Ein Debakel erlebten die Sozialdemokraten: Sie halbierten ihr Ergebnis fast, stürzten von 35,5 auf 18,4 Prozent ab. Vor fünf Jahren war die SPD noch die stärkste Partei in Neumünster gewesen.

AfD so stark wie sonst nirgends

Die Alternative für Deutschland (AfD) konnte gegenüber 2014 zulegen (von 7,2 auf 9,6 Prozent). Damals war die AfD aber noch keine Rechtsausleger-Truppe, sondern die seriöse Anti-Euro-Partei von Bernd Lucke. Nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein war die AfD am vergangenen Sonntag so stark wie in Neumünster. Dafür stürzte die NPD hier von 1,3 auf 0,5 Prozent ab.

Die FDP wurde fünftstärkste Partei in Neumünster, legte von 3,0 auf 5,3 Prozent zu. Die Linke verlor und fiel binnen fünf Jahren von 4,7 auf 3,6.

