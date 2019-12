Neumünster

Der 88-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Neumünster-Nord in Richtung Flensburg auf die A7 auf - bewegte sich jedoch in Richtung Hamburg.

Bei dem anschließenden Auffahrunfall zweier anderer Fahrzeuge wurde nach Polizeiangaben keiner der involvierten Autofahrer verletzt. Der Führerschein des Falschfahrers wurde beschlagnahmt.

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.